«Complètement à la ramasse», Riolo justifie ce flop du PSG

Une fois n’est pas coutume, Fabian Ruiz a encore déçu avec le PSG. Titulaire face au Bayern Munich, l’Espagnol n’a clairement pas existé. Ça commence à faire beaucoup et ça en crispe plus d’un tant le milieu de terrain fait forte impression quand il évolue en sélection avec l’Espagne. Mais comment expliquer une telle différence ? Daniel Riolo a dévoilé le gros problème avec Fabian Ruiz.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on voit un Fabian Ruiz à deux visages. Il y a le milieu de terrain avec l’Espagne et le milieu de terrain avec le PSG. En sélection, il impressionne, lui qui était notamment l'un des meilleurs joueurs à l’Euro. Forcément, quand on voit de telles prestations, à Paris, on en voudrait autant. Toutefois, quand Fabian Ruiz évolue avec le club de la capitale, c’est totalement différent. En effet, le Parisien enchaine les déceptions et ça a encore été le cas ce mardi contre le Bayern Munich.

« C’est le néant »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo s’est arrêté sur les performances catastrophiques de Fabian Ruiz avec le PSG. « Fabian Ruiz ? On a évidemment été ébloui par son Euro, mais là maintenant, le avant et le après, ça suffit. Il y a rien, c’est le néant. Soit comme Ancelotti avait fait, tu le mets devant la défense pour voir en dernière chance. Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse », a-t-il lâché avant de dévoiler la raison de cette différence entre le Fabian Ruiz du PSG et de l’Espagne.

« Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien »

« Il faut aussi dire qu’il est meilleur avec l’Espagne que le PSG car il est plus à l’aise. Il est plus à l’aise humainement dans le vestiaire avec l’Espagne. Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien parce que les mecs ne sont pas comme lui, ne parle pas comme lui, n’ont pas la même culture que lui. Il n’est pas fondu dans ce vestiaire, il n’est pas très à l’aise. Il parle à 2-3 personnes, le reste, ce n'est pas sa bande. Il n’est pas bien au PSG, peut-être qu’il doit s’en aller », a révélé Daniel Riolo.