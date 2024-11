«Une dinguerie» est annoncée au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Force est de constater que Luis Enrique s'est encore loupé en titularisant Matvey Safonov face au Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir. La responsabilité du portier russe est engagée dans le but du club allemand. Ils sont beaucoup d'observateurs à tomber sur le coach du PSG, dont les choix ne sont pas toujours compris.

En titularisant Matvey Safonov pour la rencontre face au Bayern Munich mardi soir (1-0), Luis Enrique espérait donner sa chance à un gardien arrivé cet été avec des ambitions claires, celles de s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Le coach espagnol envoie aussi un message à Gianluigi Donnarumma, loin d’être intouchable comme lors du dernier exercice. Mais ce choix ne s’est pas avéré payant puisque Safonov est fautif sur l’unique but du Bayern Munich. Ce jeudi, on se retrouve donc avec un portier russe qui a pris un coup sur la tête et sur un Donnarumma affecté selon les dires d’Eric Di Méco.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Di Méco reste sans voix

« Quand tu as deux gardiens, il y a toujours une hiérarchie. Ce n’est pas un hasard si 99% des coachs établissent une hiérarchie, et mettent même un gardien numéro 2 jeune. Le mec a fait 250 matches au Milan AC, 70 avec la sélection italienne… Alors je veux bien qu’il ait des carences et qu’il ait bouffé des matches de Ligue des champions. Mais si tu veux le mettre en concurrence, mets le avec un monstre. Les gars, vous voulez vous auto-flageller ? J’ai peur qu’il ait tué Donnarumma » a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur RMC.

« C’est quand même étonnant »

Présent aussi sur le plateau de son émission, Vincent Moscato a pointé du doigt les choix invraisemblables de Luis Enrique dont les paris sont rarement payants. « C’est quand même étonnant, c’est encore une dinguerie de l’entraîneur » a déclaré l’ancien rugbyman sur le plateau du Super Moscato Show.