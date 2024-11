Donnarumma - PSG : Un coup de théâtre signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma a déposé ses valises au PSG dans la peau du concurrent de Keylor Navas en 2021. Devenu gardien numéro un du Paris Saint-Germain incontesté à l’été 2022, Donnarumma a vu Matvey Safonov lui faire de l’ombre lors des deux dernières sorties parisiennes et notamment contre le Bayern Munich mardi (0-1). Un choix qui a surpris en Italie et plus particulièrement Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport. Pas de quoi s’attendre à un grand déclassement.

Dans la continuité de la victoire acquise vendredi dernier face au Toulouse FC (3-0), Luis Enrique a fait le choix de titulariser Matvey Safonov dans les buts du PSG mardi soir pour le choc de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Toutefois, dans l’antre du Bayern Munich qu’est l’Allianz Arena, le portier russe de 25 ans a été l’auteur d’une bourde sur l’unique but encaissé par les Parisiens.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

«S'il y a un coupable c'est moi»

Malgré ses beaux arrêts notamment devant Jamal Musiala, Matvey Safonov a manqué sa sortie aérienne, ce qui a engendré le but de Kim Min-jae. Interrogé au micro de Canal+ sur l’erreur du gardien russe après la défaite, Luis Enrique prenait ses responsabilités et demandait à ce qu’on l’accable lui et non Safonov. « Il y a toujours cette envie de chercher un coupable. S'il y a un coupable c'est moi. Je suis responsable. Voilà, vous avez trouvé le coupable. À partir delà, j'accepte toutes les critiques ».

«Je serais toutefois surpris que Donnarumma devienne numéro 2»

« Je pense que Gianluigi Donnarumma est un grand talent, mais q’ilu n’a pas progressé comme attendu. Son problème, c’est le jeu au pied. Cependant, je ne comprends pas le choix de Luis Enrique parce que Safonov n’est pas irréprochable. Je serais toutefois surpris que Donnarumma devienne numéro 2. Après je ne sais pas ce que Luis Enrique pense. Mais pour hier soir, je ne comprends pas son choix. Donnarumma reste l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe. ». déclaré Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera, dans des propos relayés par Foot Mercato.