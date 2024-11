Mercato : Le PSG lâche 600M€, l’arnaque est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a dépensé plus de 600M€ sur le marché des transferts. Si certains coups se sont révélés être des réussites, d'autres se sont soldés par de terribles échecs. D'une manière plus globale, la nouvelle politique de recrutement du club parisien crispe les supporters, alors que des résultats probants en Ligue des champions se font attendre.

Le PSG est au bord de la falaise. Le club parisien va devoir remporter deux de ses trois prochains matchs de Ligue des champions pour espérer terminer dans les 24 et atteindre les barrages. Après la défaite face au Bayern Munich, la colère prédomine chez les supporters. Comment un club qui a, certes perdu de nombreuses stars ces dernières années, mais dépensé près de 600M€ s’est retrouvé dans une telle situation ? Le journaliste Romain Molina s’est posé la question sur sa chaîne Youtube.

Le PSG a surpayé des transferts ?

Selon lui, beaucoup de transferts ont été faits par intérêt ou pour rendre service. Il cite les cas Carlos Soler et Renato Sanches : « Campos arrive, il ramène Renato Sanches pour 15M€. Et à côté, il y a Soler. Soit 30M€ qui ne servent à rien. Ces deux joueurs n’ont pas le niveau pour le PSG et sont venus parce que Lim est un ami de Nasser et que Sanches fait partie de la galaxie Jorge Mendes » . Le cas Manuel Ugarte est similaire. « Ugarte ? Si Manchester United est en concurrence avec Chelsea, c’est qu’il y a un problème. Comme avec Ramos, il y a l’influence d’un agent, Jorge Mendes. C’est beaucoup de jeu d’agent. Comme beaucoup, il a été surpayé » a lâché Molina.

« Campos est un génie »

Le journaliste indique aussi que certains joueurs ont été recrutés pour des sommes très éloignées de leur valeur réelle. « C’est un énorme raté. Il arrive grâce à l’influence de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé. Il est très influent à Doha il va aussi coordonner l’arrivée de joueurs à Al-Duhail, le club de l’émir du Qatar » a précisé le journaliste .Le duo Lucas Beraldo-Gabriel Moscardo ? « C’est beaucoup trop cher surtout pour Moscardo qui est blessé ».Ce qui fait dire à Romain Molina, avec une pointe d’ironie : « Dans le milieu, tout le monde se dit que Campos est un génie car quand on voit comment il a surpayé les transferts et qu’il en a torpillé certains… ».