Mercato - PSG : Des magouilles de transfert révélées au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le célèbre agent de joueur portugais Jorge Mendes est très influent au sein du PSG depuis la nomination de son compatriote Luis Campos au poste de conseiller sportif, en 2022. Et Romain Molina dresse la liste des transferts suspects opérés entre la direction du PSG et Mendes en évoquant des opérations douteuses…

Comme ce fut le cas avec Mino Raiola à l’époque où Leonardo était le directeur sportif du PSG (avec les signatures de Maxwell, Ibrahimovic, Van der Wiel…), Luis Campos dispose d’une relation très privilégiée avec son compatriote portugais Jorge Mendes, l’agent le plus influent du marché actuel. Un lien qui peut toutefois susciter certaines interrogations quant à la légitimité de certains transferts bouclés ces dernières années par le PSG, depuis que Campos a été nommé conseiller sportif (à l’été 2022). Et le journaliste Romain Molina a fait de grosses révélations à ce sujet dans un vidéo Youtube.

Coup de théâtre au PSG, il annonce la nouvelle équipe de Luis Campos https://t.co/FKTDW4chcT pic.twitter.com/34EUelkEjQ — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Des joueurs qui ne servent à rien »

Molina met l’accent sur un premier deal qui concerne le milieu de terrain portugais Renato Sanches, recruté à l’été 2022 et qui rapidement flopé au PSG : « Campos arrive, il ramène Renato Sanches pour 15M€. Et à côté, il y a Soler. Soit 30M€ qui ne servent à rien. Ces deux joueurs n’ont pas le niveau pour le PSG et sont venus parce que Lim est un ami de Nasser et que Sanches fait partie de la galaxie Jorge Mendes », confie le journaliste.

« Beaucoup de jeu d’argent »

Il poursuit en évoquant le cas Manuel Ugarte, pour lequel le PSG avait déboursé 60M€ au Sporting Lisbonne en 2023 et qui est également un joueur de l’écurie Jorge Mendes : « Ugarte ? Si Manchester United est en concurrence avec Chelsea, c’est qu’il y a un problème. Comme avec Ramos, il y a l’influence d’un agent, Jorge Mendes. C’est beaucoup de jeu d’agent. Comme beaucoup, il a été surpayé », annonce Molina. Voilà qui est clair…