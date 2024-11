Thomas Bourseau

Le PSG est orphelin des biens des stars qui sont parties tour à tour depuis l’été 2022 et le changement de club d’Angel Di Maria pour la Juventus. Aujourd’hui au Benfica Lisbonne, le champion du monde argentin a un profil qui manque au Paris Saint-Germain. De quoi donner des idées à Canal+. Le principal intéressé a lâché une vague réponse sur son retour.

Angel Di Maria a fait les beaux jours du PSG pendant sept saisons. Comme Kylian Mbappé le dévoilait en interview pour Prime Video la saison dernière, Di Maria n’était pas étranger à la distribution de « caviars » et a délivré plus d’une délicieuse passe décisive au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Panique au PSG, le boss a pris une grande décision pour Luis Enrique https://t.co/MYjuMcaG71 pic.twitter.com/fhfHShnvHX — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Deux ans après son départ du PSG, Angel Di Maria n’a pas perdu sa patte gauche

D’ailleurs, Angel Di Maria est toujours à ce jour le meilleur passeur du PSG depuis sa fondation en 1970 avec 112 offrandes devant les 103 de Safet « Magic » Susic. L’ailier argentin qui est devenu champion du monde à 34 ans en décembre 2022, évolue toujours au haut niveau, au Benfica Lisbonne. Mercredi soir, il a écœuré l’AS Monaco en délivrant deux passes décisives à ses coéquipiers pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (3-2).

«Parfois, c’est d’avoir quelqu’un de plus expérimenté, de plus âgé»

Au micro de Canal+, et alors que le Paris Saint-Germain a enregistré mardi soir sa 3ème défaite en 5 matchs de C1, Angel Di Maria a été invité à s’exprimer sur un éventuel manque d’un joueur d’expérience de sa qualité au PSG. Voici sa réponse. « Un Di Maria de 36 ans au PSG ? Parfois, c’est d’avoir quelqu’un de plus expérimenté, de plus âgé. Je crois que Paris a besoin de quelques années et sera dangereux ».