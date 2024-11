PSG : «Fils de pu**», Dembélé a évité une catastrophe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défait par le Bayern Munich ce mardi soir (1-0), le PSG a terminé la rencontre à 10 contre 11 suite à l’exclusion d’Ousmane Dembélé. Ayant reçu deux cartons jaunes, le Parisien est rentré aux vestiaires plus tôt que prévu, mais voilà que cela aurait pu arriver bien avant. En effet, Dembélé l’a échappé belle puisqu’il s’était complètement lâché sur l’arbitre de la rencontre.

Titularisé par Luis Enrique ce mardi soir, Ousmane Dembélé n’aura pas réussi à faire la différence pour le PSG face au Bayern Munich. Pire encore, le numéro 10 parisien n’a pas terminé la rencontre. Ayant reçu deux cartons jaunes, Dembélé a ainsi été exclu à la 56ème minute. Une exclusion qui aurait toutefois intervenir bien avant…

Riolo accuse Dembélé

Au moment de faire le débrief de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Daniel Riolo s’est arrêté sur l’action qui amène le but bavarois. Lors de L’After Foot, il a alors pointé du doigt Ousmane Dembélé, confiant : « Il faudra quand même revenir sur ce but et pourquoi ce but arrive, qui traduit quelque part tout le manque d’expérience, de préparation et de QI des joueurs : Dembélé ».

« Il se plaint, lâche 3 insultes lourdes »

Daniel Riolo a ensuite raconté la scène, soulignant les insultes d’Ousmane Dembélé contre l’arbitre : « Dembélé fait exprès ou pas, il ne connait pas le règlement, il pense que le ballon doit lui revenir. Il y a dispute où Dembélé prend le carton jaune après avoir lâché 3 fils de pute à l’arbitre. Dembélé se plaint, ne connaissant pas le règlement. Il se plaint, lâche 3 insultes lourdes, heureusement l’arbitre ne comprend sinon c'est même rouge direct à ce moment là ».