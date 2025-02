Antoine Dupont : Le tacle insolite !

Pierrick Levallet

Pour son entrée en lice dans ce Tournoi des VI Nations, le XV de France a écrasé le Pays de Galles ce vendredi (43-0). Fabien Galthié a notamment pu compter sur un grand Antoine Dupont. Les Bleus affronteront l’Angleterre samedi prochain. Et pour lancer le Crunch, le capitaine du XV de France a reçu un tacle assez insolite.

Le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des VI Nations. Les hommes de Fabien Galthié se sont très largement imposés contre le Pays de Galles ce vendredi (43-0). Antoine Dupont a brillé pendant la rencontre, et n’a même pas eu à forcer son talent pour se montrer au-dessus du lot. Désormais, le XV de France est tourné vers son prochain match, contre l’Angleterre samedi prochain. Et pour lancer le Crunch, Antoine Dupont a reçu un tacle plutôt inattendu.

«Il commence à devenir chauve»

« Dupont ? Il commence à devenir chauve sur le dessus du crâne, on le voit sur la caméra aérienne. Autrement, je ne sais pas comment l’attaquer » a lancé le journaliste anglais de Rugby World Mag Paul Williams sur son compte X sur le ton de l’humour. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont met visiblement tout le monde d’accord. Même ceux qui souhaitent l’attaquer ne savent plus vraiment comment s’y prendre.

«L’Angleterre, ce sera tout autre chose»

Antoine Dupont, lui, est déjà tourné vers le match contre l’Angleterre. Le capitaine du XV de France est d’ailleurs conscient que le Crunch ne sera pas aussi simple que la rencontre face au Pays de Galles. « On a l’expérience de cette compétition. Un premier très bon match ne donne aucune garantie sur la suite du Tournoi. On est satisfaits de cette victoire mais le week-end prochain, en Angleterre et face à une équipe dans une meilleure dynamique que ne l’était le pays de Galles, ce sera tout autre chose. Nous avons d’ailleurs tous basculer là-dessus, au coup de sifflet final de ce match inaugural » a-t-il notamment confié récemment. Verdict samedi prochain, à 17h45.