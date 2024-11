Performance XXL en NBA, le nouveau record de LeBron James

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la nouvelle saison de NBA vient à peine de reprendre, LeBron James affole déjà les compteurs. La star des Lakers montre encore et toujours qu’elle est au niveau malgré les années qui passent. Le temps ne semble d’ailleurs pas avoir d’impact sur le King en témoigne la dernière performance historique de LeBron James avec la franchise de Los Angeles.

A bientôt 40 ans, LeBron James n’a toujours pas décidé de raccrocher. Dans les débats pour le titre du GOAT avec notamment Michael Jordan, le joueur des Lakers espérait notamment pouvoir jouer le plus longtemps possible afin d’évoluer avec son fils, Bronny, en NBA. C’est désormais chose faite. Pour autant, malgré son âge, le King fait toujours partie des meilleurs joueurs de la Ligue. Il l’a d’ailleurs prouvé lors de la dernière rencontre des Lakers face aux Toronto Raptors. Après deux défaites consécutives, la franchise de Los Angeles a retrouvé le chemin de la victoire, la 4ème depuis le début de la saison, grâce notamment à un très bon LeBron James.

Une longévité impressionnante

A l’occasion de la victoire des Lakers face aux Raptors (125-131), Anthony Davis, en grande forme depuis le début de la saison, a brillé. Avec 38 points et 12 rebonds, il a frappé fort. Mais LeBron James n’a lui aussi pas été en reste. Ainsi, le King a terminé la rencontre avec 27 points, 10 passes décisives et 6 rebonds. Une performance solide de la part de LeBron James, qui devrait rester pendant un moment dans les annales de la NBA. En effet, âgé de 39 ans et 307 jours, le King est tout simplement devenu le plus vieux joueur à livrer une copie à plus de 25 points et 10 passes décisives.

« Un moment incroyable »

Performance historique donc pour LeBron James, qui vit actuellement des moments très spéciaux. En effet, le joueur des Lakers a eu l’occasion de disputer ses premières minutes aux côtés de son fils, Bronny, et dernièrement, le King a assisté aux premiers points en NBA de sa progéniture. « Le voir inscrire son premier panier en NBA dans cette salle où il a grandi, pas très loin d’ici, c’est un moment incroyable, un moment incroyable pour lui, avant tout, pour notre famille. C’est vraiment cool d’en faire partie. C’était un moment plutôt sympa mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion de profiter de ce moment parce que nous nous faisions botter les fesses à ce moment-là. J’étais donc un peu en colère, pendant ce temps mort. Je n’ai donc pas eu l’occasion de l’apprécier à sa juste valeur. Mais j’ai entendu [les chants]. Et quand ils ont prononcé son nom, c’est là que j’ai levé les yeux. Et je crois que je lui ai tapé sur la jambe. C’est vraiment cool », avait concédé LeBron James après cette rencontre face aux Cavaliers.