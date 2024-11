Cyclisme - Tour de France : Sa prophétie sur Tadej Pogacar…

Alexandre Higounet

Interrogé par la Gazzetta Dello Sport à l’occasion de son 70ème anniversaire, Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour et recordman de victoires avec Merckx, Anquetil et Indurain, a livré plusieurs pronostics sur les exploits futurs de Tadej Pogacar, à qui il ne voit aucune limite en l’état actuel des choses.

La domination absolue de Tadej Pogacar sur le peloton mondial, le coureur slovène ayant remporté toutes les courses auxquelles il a participé en 2024 à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème) suscite logiquement de nombreux commentaires parmi les observateurs ou les anciens champions. Compte tenu de la marge dont il dispose aujourd’hui sur ses adversaires, ses perspectives en terme de palmarès apparaissent incroyables.

« Tadej nous dépassera Merckx et moi, sans problème »

Logiquement, lorsqu’il a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport à l’occasion d’une interview célébrant son 70ème anniversaire, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, record qu’il partage avec Eddy Merckx, Jacques Anquetil et Miguel Indurain, projette que Pogacar les dépassera largement dans les années à venir, lui qui a déjà ramené trois maillots jaunes à ce jour : « Selon moi, s’il n’a pas de problèmes, Tadej nous dépassera Merckx et moi, sans aucun problème. Ce qu’il a fait parle pour lui. Et ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il a remporté déjà trois Tours de France à seulement 26 ans. Et quand il a perdu, il arrivait deuxième. Ce n’est pas du tout une utopie de penser qu’il peut arriver à en remporter six ».

« Le triplé Giro-Tour-Vuelta ? Il va l’essayer »

Persuadé que le champion slovène ne connaît pas vraiment de limite tant il s’est montré impressionnant, Hinault se dit convaincu qu’il est en mesure de réaliser le triplé Giro-Tour-Vuelta la même année : « Je pense qu'il peut le faire. Entre un grand tour et l'autre, il y a au moins trois semaines pour récupérer. Je vais même dire plus : je pense qu'il va essayer un jour ou l'autre ». A l’analyse, le pronostic de Bernard Hinault s’avère tout à fait logique. Pogacar a réalisé le doublé Giro-Tour avec une telle marge, sans connaître de coup de fatigue au point qu’il a encore écrasé la fin de saison, concassant ses adversaires sur chaque course, du Grand-Prix de Montréal au Tour de Lombardie en passant par le championnat du monde, que rien ne permet de penser qu’il ne puisse réaliser ce triplé.