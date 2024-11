Mercato : Énorme indice pour le prochain gros transfert du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à renforcer son secteur offensif dans les prochains mois, le PSG reste actif en coulisses afin de dénicher le joueur parfait. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia continue d'alimenter la chronique, surtout en Italie où les médias continuent d'affirmer que les négociations avec le Napoli pour une prolongation de contrat sont loin d'être à un stade avancé.

L'été dernier, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a largement fait parler sur le mercato, notamment du côté du PSG qui avait fait de l'international géorgien sa grande priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le transfert n'aura pas abouti, mais ce n'est peut-être que partie remise.

Kvaratskhelia vendu en cas de non-prolongation ?

En effet, ce dossier continue de faire parler en Italie puisque Naples peine à trouver un accord pour la prolongation de son ailier géorgien. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, si Khvicha Kvaratskhelia ne prolonge pas, il sera mis en vente l'été prochain. Une nouvelle qui ne laisse évidemment pas insensible du côté du PSG.

Les discussions avec Naples se compliquent

D'autant plus que l'hypothèse que Khvicha Kvaratskhelia ne prolonge pas à Naples est sérieuse. Le Corriere del Mezzogiorno explique ainsi qu'il reste de nombreux points de désaccord entre les deux parties. Et non des moindres. Le média italien révèle ainsi que le salaire, les commissions sur les reventes futures et la clause libératoire sont autant de sujet qui n'ont pas été réglés. De quoi laisser la porte ouverte au PSG pour un transfert en fin de saison.