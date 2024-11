Mercato - PSG : Grande nouvelle annoncée par la presse italienne !

Thomas Bourseau

Pendant plusieurs semaines, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a été l’un des tubes de l’été du PSG sur le mercato. Finalement, l’international géorgien n’a pas déposé ses valises dans la capitale en raison de l’absence d’un accord avec le Napoli pour son transfert. Peinant à obtenir son aval au sujet d’une prolongation de contrat, Naples pourrait finalement le laisser filer.

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a été l’une des grandes attractions du mercato estival. Que ce soit le PSG ou encore Liverpool pour ne citer qu’eux, l’international géorgien a fait tourner quelques têtes pendant le marché des transferts. Son entourage avait d’ailleurs pendant l’Euro fait part de velléités de départ qui ne se sont finalement pas concrétisées au grand dam du Paris Saint-Germain qui semblait miser beaucoup sur l’ailier valorisé à 120M€ par le Napoli comme la Gazzetta dello Sport le dévoilait à la toute fin du mois de juin.

Sans prolongation, Kvaratshelia partira du Napoli ?

Et maintenant ? Le mercato estival a fermé ses portes depuis près de trois mois désormais. Sous contrat jusqu’en juin 2027 à Naples, Khvicha Kvaratskhelia serait le fruit d’une mûre réflexion en interne menée par le Napoli. La direction du club italien aurait d’ailleurs tranché sur la suite des opérations si l’on se fie à la tendance dessinée de l’autre côté des Alpes.

Naples est dans une impasse pour Kvaratskhelia, une vente imminente ?

La Gazzetta dello Sport explique ce mercredi que si un consensus ne venait pas à être trouvé entre le Napoli et le clan Khvicha Kvaratskhelia au sujet du renouvellement de son contrat, un transfert s’avérerait inéluctable. A ce jour, un écart important serait à noter entre la proposition salariale de Naples et les attentes économiques de l’international géorgien. D’autant plus que Naples refuserait catégoriquement de réévaluer à la hausse son offre.