Mercato - PSG : Transfert à 130M€, il annonce un accord inattendu

Durant le mercato estival, le PSG a tenté de recruter un gros renfort offensif, notamment pour remplacer Kylian Mbappé. Et bien que personne ne soit arrivé, la piste la plus chaude menait toutefois à Khvicha Kvaratskhelia qui sortait d'un excellent Euro avec la Géorgie. Un transfert qui n'a toutefois pas abouti, notamment à cause des exigences du Napoli qui cherche désormais à prolonger le contrat de son ailier. Présent lors du Sommet du football social qui se déroule à Rome, Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, a d'ailleurs fait le point.

Naples fait le point pour Kvaratskhelia

« Nous voulons récompenser ce qu'il a accompli à Naples. Il a encore deux ans avec nous. Nous devons être d'accord sur tous les points », explique le dirigeant italien dans des propos rapportés par Sky Sport, avant d'évoquer au moins un accord avec Khvicha Kvaratskhelia.

«Nous sommes d'accord avec le joueur pour ne pas nous distraire du terrain»

« Nous en avons déjà parlé et si cela ne fonctionne pas, nous en reparlerons à la fin de la saison. Nous sommes d'accord avec le joueur pour ne pas nous distraire du terrain », ajoute Giovanni Manna.