Le PSG tient déjà deux renforts pour cet hiver

La fin de l'année 2024 pourrait offrir de bonnes nouvelles au PSG qui voit son infirmerie se vider de ses plus fidèles pensionnaires du moment. Gonçalo Ramos va ainsi revenir très prochainement, mais Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe devraient également faire leur retour très prochainement. Peut-être même avec Noël. Un cadeau avant l'heure pour Luis Enrique.

Depuis quelques mois, le PSG n'a pas été épargné par les blessures à rallonge. Et pour cause, après Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos, victime d'une « d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche » lors de la première journée de Ligue 1 au Havre. Mais alors que le retour du Portugais est imminent, les deux défenseurs pourraient également revenir prochainement.

Hernandez, déjà de retour à l'entraînement !

Le premier des deux à faire sont retour sera probablement Lucas Hernandez. Victime d'une rupture des ligaments croisés le 1er mai dernier lors de la défait à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions, l'ancien défenseur du Bayern Munich a fait son retour à l'entraînement collectif comme le souligne L'EQUIPE. Par conséquent, cela se précise pour une reprise de la compétition bien que le staff du PSG ne prendra aucun risque. Il n'est pas impossible de le voir disputer quelques minutes avant Noël.

Pas de date mais de bonnes sensations pour Kimpembe

La situation est plus floue pour Presnel Kimpembe. Le défenseur formé au PSG se remet d'une double blessure au tendon d'Achille, et le club parisien refuse de communiquer une date de retour à la compétition pour son joueur dont la charge de travail va augmenter progressivement. Mais les sensations seraient positives.