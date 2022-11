Mercato - PSG : Mbappé successeur de Cristiano Ronaldo ? La réponse

Thibault Morlain

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait faire ses valises. Un transfert pourrait alors intervenir l'été prochain. Mais pour aller où ? La piste menant à Manchester United a notamment été évoquée pour Mbappé, qui pourrait alors remplacer Cristiano Ronaldo chez les Red Devils. De quoi faire réagir en Angleterre.

Malgré une prolongation de contrat signée il y a quelques mois, Kylian Mbappé voudrait déjà quitter le PSG. La décision serait prise pour l'international français, il verrait son avenir loin du Parc des Princes. Et concernant les possibles destinations de Mbappé, l'option Manchester United avait été évoquée afin notamment d'en faire le successeur de Cristiano Ronaldo.

Pas d'argent à Manchester United ?

Pourrait-on alors voir Kylian Mbappé sous le maillot de Manchester United à Old Trafford ? Journaliste pour Sky Sports , Dharmesh Sheth a livré ses informations sur le dossier. Ainsi, pour Give Me Sport , il a assuré : « Mes informations à propos de Mbappé et Manchester United sont que les Mancuniens ont dépensé tout leur budget cet été ».

Mbappé pas intéressé ?