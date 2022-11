Equipe de France : La grosse mise au point de Deschamps sur Mbappé

Thibault Morlain

En l'absence de Karim Benzema, forfait pour cette Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France va donc se reposer sur Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG arrive en grande forme avec pour l'objectif d'aller chercher un deuxième sacre mondial. Alors que le crack de Bondy est donc très attendu, Didier Deschamps a livré ses confidences sur le cas Mbappé.

Pour l'équipe de France, il faudra donc faire sans Karim Benzema au Qatar. En revanche, Kylian Mbappé est lui bel et bien là et semble plus motivé que jamais à l'idée de marquer cette Coupe du monde. Le joueur du PSG arrive en effet en grande forme, ayant réalisé jusqu'à présent une grosse saison avec le club de la capitale. Il faudra désormais continué sur cette lancée pour Mbappé. Le numéro 10 des Bleus sera alors l'arme principale de Didier Deschamps sur le terrain alors qu'en dehors, le courant passe plutôt bien entre les deux.

« Il n'a jamais été difficile à gérer »

Ce lundi, Didier Deschamps s'est confié sur Kylian Mbappé. Pour La Provence , le sélectionneur de l'équipe de France a alors évoqué la gestion de la star du PSG. « Mbappé est-il dur à gérer ? Certainement pas, il n'a jamais été difficile à gérer, j'ai toujours des discussions avec lui, il a une maturité, il n'est pas difficile à gérer, au contraire », a tout d'abord assuré Deschamps.

« On a une relation de confiance »