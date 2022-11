Equipe de France : Deschamps a-t-il eu raison de ne pas remplacer Benzema ?

La rédaction

Karim Benzema ne disputera donc pas la deuxième Coupe du monde de sa carrière après 2014 et le Brésil. En effet, en raison d’une blessure au quadriceps, l’attaquant du Real Madrid n’a pas eu d’autre choix que de déclarer forfait pour le Mondial. Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de ne pas le remplacer, est-ce une erreur selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Samedi en fin de soirée, le verdict est tombé. Après des jours d’interrogation sur la présence de Karim Benzema mardi soir pour le premier match de l’Équipe de France face à l’Australie à 20h, c’est finalement sa participation à l’ensemble de la compétition qui a été remise en question samedi à la suite de la sortie prématurée de Benzema de l’opposition lors de l’entraînement des Bleus. Après une série d’IRM, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour le Mondial étant touché au quadriceps.

Deschamps ne veut pas remplacé Benzema qui a déclaré forfait

Résultat, à en croire les informations de la Cadena COPE, il faudrait attendre trois semaines avant de revoir Karim Benzema sur les pelouses. De son côté, Didier Deschamps a fait le choix de ne pas remplacer Karim Benzema comme il l’a fait savoir au micro de Téléfoot dimanche matin. « Si je vais appeler un nouveau joueur ? Non. Pourquoi ne pas le remplacer ? Parce que j’ai décidé. Ça suffit de rester avec 7 joueurs offensifs ? Oui. ».

Ménès estime que Fekir aurait dû être appelé