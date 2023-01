Mercato - ASSE : Perrin réalise un mercato XXL, Batlles lui envoie un énorme message

La rédaction

Bonne dernière de Ligue 2, l'ASSE s'active en cette période de mercato hivernal pour densifier son effectif. Plusieurs recrues ont déjà été officialisées par le club du Forez qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En attendant, l'entraîneur des Verts Laurent Batlles semble satisfait du mercato, et lance déjà un avertissement à ses nouveaux joueurs.

Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah puis Gautier Larsonneur, le mercato hivernal de l'ASSE est bien lancé. Pour autant, la cellule de recrutement des Verts souhaite continuer de densifier l'effectif d'un club en crise depuis des mois. L'objectif, éviter impérativement une relégation en National.

Batlles avertit ses recrues

Ce samedi, Gautier Larsonneur et Dennis Appiah ont officiellement été présentés par l'ASSE, et l'entraîneur stéphanois Laurent Battles s'est notamment exprimé sur l'arrivée du portier : « Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien ». La mission des recrues est claire, permettre à l'ASSE d'éviter une terrible relégation en National.

Romeyer, Caïazzo… Des terribles révélations sur l'ASSE https://t.co/PJnEtKA7LA pic.twitter.com/bPuZMu6Lqp — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

En coulisses, Perrin s'active