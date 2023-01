Mercato - ASSE : Après son transfert, il reçoit déjà une énorme réponse

Arthur Montagne

Officiellement recruté par l'ASSE vendredi, Gautier Larsonneur a reconnu que Jérémie Janot, entraîneur des gardiens à Valenciennes et légende des Verts, avait eu un rôle important dans son transfert. Et ce dernier lui a d'ailleurs répondu par le biais d'un joli message.

En quête d'un nouveau portier, l'ASSE a fini par boucler le transfert de Gautier Larsonneur. Une arrivée à laquelle a contribué Jérémie Janot. Et pour cause, l'ancienne légende des Verts et également entraîneur des gardiens à Valenciennes. Et Gautier Larsonneur lui a ainsi rendu hommage.

Mercato - ASSE : Après son transfert, lâche déjà un gros message https://t.co/pmkMQEyyNO pic.twitter.com/F4FMKrBZJv — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Larsonneur remercie Janot...

« Saint-Etienne est un grand club français, cela a compté, mais Jérémie (Janot) a eu une importance dans mon choix car c’est un club qui lui tient énormément à cœur. J’ai pu échanger avec lui sur comment le club fonctionne et comment je devais appréhender l’arrivée. Il m’a dit de continuer à être le même. Il m’a parlé de belles expériences dans le stade, qu’il avait fait lever Geoffroy Guichard (rire) », confiait-il en conférence de presse.

... qui lui répond !