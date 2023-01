En feu sur le mercato, l'ASSE prépare encore du lourd

Arthur Montagne

Hyper active depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE a déjà bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, à savoir Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur. Mais alors que les Verts sont en pleine bataille pour leur survie en Ligue 2, Loïc Perrin annonce qu'il espère encore boucler d'autres transferts.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE a cruellement besoin de se renforcer afin de réaliser une bien meilleure seconde partie de saison. Dans cette optique, les Verts n'ont pas perdu de temps sur le mercato puisqu'en une semaine, trois transferts ont été annoncés : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur. Et ce n'est peut-être pas terminé comme l'explique Loïc Perrin.

Perrin annonce d'autres recrues

« Si l’opportunité se présente il y aura encore des renforts. On ne s’est pas fixé un nombre de recrues. On verra en fonction des possibilités et j’espère qu’on arrivera à recruter des joueurs le plus rapidement possible, et pourquoi pas avant Niort (le 16 janvier) », lance le coordinateur sportif de l'ASSE en conférence de presse.

EXCLU @le10sport : L'ASSE réclame 1 million deuros au Milan AC pour Noah Raveyre➡️ 17 ans➡️ 6 mois de contrat➡️ 1 match en proLe Milan AC refuse de payer aussi cher. Les discussions se poursuiventhttps://t.co/N0xi69SiDz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 5, 2023

Vers un départ à 1M€ ?

Côté départ aussi ça pourrait bouger dans la foulée de l'arrivée de Gautier Larsonneur. Etienne Green pourrait être prêté à Lorient tandis que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE discute avec l'AC Milan pour le transfert de son jeune portier Noah Raveyre. Mais les Verts réclament 1M€.