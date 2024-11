Transfert : Fiasco pour Mbappé, voilà la position du Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le nouveau numéro 9 merengue n'est pas du tout dans son assiette depuis son arrivée au Santiago Bernabeu. Malgré tout, personne ne douterait de la qualité de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En effet, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid, son club de rêve.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Mbappé est en difficulté au Real Madrid

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est à la peine. En effet, le nouveau numéro 9 de Carlo Ancelotti n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs merengue. Malgré tout, l'inquiétude n'est pas de mise au Real Madrid.

Le Real Madrid ne doute pas des qualités de Mbappé

Non convoqué par Didier Deschamps pour jouer les deux derniers matchs de l'équipe de France (réception d'Israël le 14 novembre et déplacement en Italie le 17), Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour faire une courte escapade à Paris. Revenu à Madrid en début de semaine dernière, l'attaquant de 25 ans à eu un programme d'entrainement léger, avec seulement trois séances collectives. Et Kylian Mbappé a réussi de beaux enchainements, comme le prouvent les quelques vidéos publiées. Si l'ancien du PSG est en difficulté sportivement depuis son transfert, sa qualité montrée à Valdebebas ne fait toujours aucune doute au Real Madrid.