PSG : Un fiasco historique pour le Qatar ?

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, on a l’habitude de voir le club de la capitale atteindre chaque saison la phase à élimination directe de la compétition. L’an dernier, Paris avait été jusqu’en demi-finale. Mais voilà que pour cet exercice, les joueurs de Luis Enrique ont beaucoup plus de mal et après 5 journées, le PSG n’est pas dans le top 24, synonyme de playoffs de la Ligue des Champions. Se dirige-t-on alors tout droit vers un fiasco historiue ?

Pas gâté lors du tirage au sort de son calendrier de Ligue des Champions, le PSG avait toutefois les armes nécessaires pour au moins atteindre le top 24 de la compétition et ainsi jouer les playoffs. Mais depuis le début de la saison, la vérité du terrain est largement différente. En effet, sur la scène européenne, les joueurs de Luis Enrique ne sont clairement pas au niveau. Ayant l’une des pires attaques de la compétition, le PSG a du mal à gagner (1 victoire après 5 journées) et vient de connaitre une nouvelle défaite face au Bayern Munich (1-0). Alors que Paris n’était déjà pas dans le top 24 de la Ligue des Champions avant cette journée, c’est encore moins le cas désormais.

Le PSG hors du top 24

Le top 8 étant désormais à oublier, il reste maintenant 3 matchs au PSG pour espérer se qualifier dans le top 24 de la Ligue des Champions. Le club de la capitale va ainsi devoir se frotter à Salzbourg, Manchester City et Stuttgart dans les semaines à venir. Rien n’est encore fait donc dans les deux sens, mais alors que cela semblait difficilement envisageable au début de la Ligue des Champions, voir le PSG ne pas se qualifier pour la phase à élimination directe est désormais une réalité et les probabilités que cela se réalise sont grandes. La situation est donc critique à Paris !

« Une vraie catastrophe industrielle »

Malgré cette situation alarmante, le PSG ne paniquerait pas plus que cela. En effet, au sein du club de la capitale, on répète un discours qui en a fait bondir plus d’un. Il est ainsi expliqué que cela ne serait pas si grave que Paris soit éliminé en n’atteignant pas le top 24 de la Ligue des Champions étant donné qu’un nouveau projet a redémarré avec Luis Enrique. Mais voilà que cette position auprès des observateurs ne passe pas. Tout le monde l’assure, une élimination du PSG serait une véritable catastrophe. « Le PSG a l’un des 5 plus gros budgets d’Europe, ne pas se qualifier dans les 24 pour cette Ligue des Champions nouvelle formule serait une vraie catastrophe industrielle qui remettrait davantage en cause les choix de Luis Campos que la méthode de Luis Enrique », a notamment expliqué Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

Alors, le PSG va-t-il connaitre un fiasco en Ligue des Champions ?