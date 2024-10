PSG : Le jour où Luis Enrique a pété les plombs !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est réputé pour sa vision du jeu très précise. Le coach espagnol n’est pas pour la sauvegarde d’un résultat. Il faut constamment aller de l’avant quand bien même le score est favorable à son équipe. Alors forcément, à la mi-temps du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions la saison dernière face à la Real Sociedad (2-0), Luis Enrique n’a pas pu garder son sang froid.

Le Paris Saint-Germain s’est hissé jusqu’au dernier carré de la Ligue des champions la saison dernière. Grâce à ses deux succès en phase à élimination directe lors des doubles confrontations face à des équipes de Liga : la Real Sociedad en 1/8ème de finales puis le FC Barcelone en 1/4 de finales. Mais avant de retrouver le Barça qu’il qualifiait de sa « maison » en conférence de presse, Luis Enrique a été contraint d’hausser le ton dans le vestiaire au Parc des princes.

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé réclame une fortune https://t.co/YW8iVvjiya pic.twitter.com/QVBASuv0gL — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

À la mi-temps de PSG - Real Sociedad, Luis Enrique a craqué !

Le 14 février 2024, jour de Saint-Valentin, ce n’était pas l’amour fou dans le vestiaire du PSG au Parc des princes. Devant son public, le Paris Saint-Germain mené par Kylian Mbappé peinait à trouver la faille dans la défense de l’effectif entraîné par Imanol Alguacil. À la pause, la Real Sociedad tenait le club parisien en échec sur le score de 0-0. De quoi faire tomber Luis Enrique dans une colère noire.

«Si je dois être éliminé de la C1, pas de problème ! Mais en jouant au foot !»

Grâce à des images captées par Movistar+ dans le cadre d’un documentaire intitulé « Vous n’en savez foutre rien » basé sur Luis Enrique pendant 18 mois, on peut à présent témoigner des propos tenus par l’entraîneur du Paris Saint-Germain à la mi-temps de ce 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad. « Si je dois être éliminé de la C1, pas de problème ! Mais en jouant au foot ! ». a pesté Luis Enrique en jetant au passage des bouteilles d’eau posées sur la table du vestiaire. Ce coup de sang a su requinquer son groupe qui s’est finalement imposé sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola.