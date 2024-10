PSG : Il donne «une leçon» à Zaïre-Emery et débarque en équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a concédé le nul sur la pelouse de l'OGC Nice (1-1). Une rencontre durant laquelle Warren Zaïre-Emery est apparu en grande difficulté notamment face à Tanguy Ndombélé. Walid Acherchour pense même que le milieu de terrain des Aiglons aurait largement eu sa place en équipe de France sans les galères qu'il a connues sur le plan physique.

Battu à Londres contre Arsenal (0-2), le PSG n'a pas conclu sa semaine de la meilleure des manières. Le club parisien a effectivement concédé le nul sur la pelouse de l'OGC Nice (1-1) après avoir notamment livré une première période très délicate. Les joueurs de Luis Enrique ont été battus dans les duels par les Aiglons à l'image d'un Tanguy Ndombélé, très présent dans le cœur du jeu niçois. A tel point que pour Walid Acherchour, l'ancien Lyonnais a donné la leçon au jeune parisien dimanche soir à l'Allianz Riviera.

«Ndombélé donne la leçon à Zaïre-Emery»

« Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de la rencontre. Devant les joueurs du PSG, donc ça montre quand même le standing de Ndombélé. Cela avait été la même chose contre Marseille. Sur ce match, il donne la leçon à Zaïre-Emery par exemple sur tous les duels », lâche le journaliste au micro de DAZN après la rencontre avant de poursuivre en affirmant notamment qu'il avait sa place en équipe de France.

«S'il n'avait pas ses petits pépins physiques, il serait aujourd'hui en équipe de France»

« Je trouve qu'il a été pertinent et positif pour son équipe. Physiquement et athlétiquement, on sent qu'il est revenu à un très haut niveau. Je prends beaucoup de plaisir à le voir, mais dans le même temps, je suis fâché parce que ce mec-là, quand on voit son talent, s'il avait la régularité, s'il n'avait pas ses petits pépins physiques, il serait aujourd'hui en équipe de France », ajoute Walid Acherchour.