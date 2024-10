PSG version Qatar: Luis Enrique bat un triste record !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malmené par une bonne équipe de l'OGC Nice avec du répondant, le PSG a donc été tenu en échec dimanche soir à l'Allianz Riviera sur le score de 1-1. Et pour la première fois de l'ère QSI, le club de la capitale a encaissé au moins un but lors de ses quatre premiers déplacements en Ligue 1. Un record que Luis Enrique aurait certainement préféré éviter.

Le PSG sort tout juste d'une semaine assez compliquée sur le plan sportif. Après s'être inclinée mardi dernier sur le terrain d'Arsenal en Ligue des Champions (2-0), la formation de Luis Enrique a enchaîné sur un match nul dimanche soir en championnat à Nice (1-1). Après une première période très compliquée, le PSG s'est repris dans le second acte, mais sans pour autant parvenir à prendre les trois points face aux Aiglons. Mais surtout, une fois de place, le club francilien a terminé un match à l'extérieur sans garder sa cage inviolée.

4 - Paris a encaissé au moins 1 but lors de ses 4 premiers matches à l’extérieur d’une saison de L1 pour la première fois sous QSI. Friable. #OGCNPSG pic.twitter.com/IynA1XjttA — OptaJean (@OptaJean) October 6, 2024

Une grande première pour le PSG

Opta Jean révèle une statistique peu reluisante pour ce PSG de Luis Enrique ce lundi matin : Paris a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 4 premiers matches à l’extérieur de la saison en championnat (3-1 au Havre, 3-1 à Lille, 1-1 à Reims et donc 1-1 à Nice). Il s'agit d'une grande première depuis le rachat du club par les investisseurs qataris, en 2011. Un chiffre qui en dit long sur l'instabilité défensive du PSG à l'extérieur depuis le début de la saison...

Luis Enrique refuse de dramatiser

Interrogé en conférence de presse d'après-match dimanche, Luis Enrique dressé un constat assez clair sur la prestation du PSG : « Il y a eu un niveau d’imprécision de la majorité des joueurs qui n’est pas du tout habituel de notre part. Sur des techniques assez faciles, sur des passes assez faciles, nous n’avons pas affiché le même niveau qu’habituellement ». Malgré tout, le coach espagnole refuse de noircir le tableau : « Vous savez, je ne suis absolument pas du genre à mettre des notes avant la fin de saison. Les notes on les attribue à la fin des cours, donc à la fin de la saison. Je trouve que le début de saison a été très prometteur. J’aime ce que je vois. Je pense que le début de saison actuel est meilleur que le précédent. Il manque le plus important : gagner le Championnat de France et être compétitifs dans toutes les compétitions », a précisé Luis Enrique. Reste à savoir si le PSG gardera enfin sa cage invaincue à l'extérieur en championnat, le 27 octobre prochain sur la pelouse... de l'OM !