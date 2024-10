PSG : «Je suis très énervé», la colère noire de cette star !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a été tenu en échec par l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Après le nul face aux Aiglons, Gianluigi Donnarumma a analysé la rencontre. Et le portier italien n'a pas su cacher sa colère. En effet, Gianluigi Donnarumma estime que le PSG prend trop de buts ces dernières semaines.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé à l'Allianz Riviera, et ce, pour y affronter l'OGC Nice. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils n'ont pu ramener qu'un seul point à Paris.

PSG : Donnarumma s'emporte après Nice

Opposé à l'OGC Nice ce dimanche soir, le PSG a été tenu en échec (1-1). Ce qui a provoqué la colère à Gianluigi Donnarumma. En effet, le gardien du PSG s'est emporté parce ce que son équipe encaisse trop de buts à son gout.

«Il nous faut être plus agressif»

« On a perdu deux points en première période, c’est dommage. On avait bien préparé la rencontre, mais c’est mentalement qu’il y a eu un problème d’approche du match, parce que, sur le terrain, tout le monde sait ce qu’il doit faire. On va améliorer ça. Je suis très énervé. Cela fait longtemps qu’on ne réalise plus de "clean-sheet". C’est un autre point à améliorer. On encaisse des buts trop facilement parfois. Ça m’énerve et ça énerve la défense. Il nous faut être plus agressif », a pesté Gianluigi Donnarumma en zone mixte.