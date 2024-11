Real Madrid : La signature d'un crack est confirmée ?

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid traverse une période délicate marquée par des blessures à répétition. Cela fait les affaires de Raul Asencio, un jeune défenseur de 21 ans formé au club. D'ailleurs, il serait sur le point de s'installer durablement dans le groupe de Carlo Ancelotti si l'on en croit Raul, l'entraineur de la Castilla. Sa prolongation de contrat devrait suivre.

La chance fuit le Real Madrid en ce début de saison. Sous le feu des projecteurs avec l'arrivée de Kylian Mbappé et l'échec de Vinicius Jr au Ballon d'Or, le club madrilène doit également composer avec des résultats sportifs en dents de scie. Il faut dire que Carlo Ancelotti n'est pas aidé puisque les blessures s'accumulent du côté de Madrid. Raul Asencio, prometteur défenseur de la Castilla, en a profité pour se faire une place dans le groupe.

Mbappé au Real Madrid : Une «énorme erreur» est annoncée https://t.co/sOetW3wAEu pic.twitter.com/PpyExa5Nu0 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Le Real veut prolonger Asencio

Raul Asencio a su se montrer à la hauteur et il pourrait bien en être récompensé. D'après les informations de Relevo, le Real Madrid pourrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines. Raul, son entraineur avec la Castilla, a en quelques sortes vendu la mèche en confirmant sa présence dans les prochains matchs qui seront disputés par le Real Madrid.

Raul confirme le passage d'Asencio en équipe première

« Asencio ? Ce qui est sûr, c'est que le centre de formation du Real Madrid est le meilleur. Je pense que le centre de formation du Real Madrid est prêt et cela a été démontré. Avoir Raul Asencio dans l'équipe première donnera un avantage supplémentaire aux jeunes joueurs et leur donnera l'espoir d'atteindre l'équipe première », a déclaré Raul. Le Real Madrid fait donc confiance à Asencio qui pourrait être amené à démarrer les chocs face à Liverpool et l'Atalanta Bergame en raison de la blessure d'Eder Militao. L'occasion pour lui de marquer les esprits définitivement.