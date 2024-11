Mercato : Le rêve fou de Neymar avec un ancien de l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM a connu de nombreux entraineurs ces dernières saisons. Parmi-eux, Jorge Sampaoli, le volcanique entraineur argentin qui vient de s'engager avec le Stade Rennais, lui qui était également pisté par Santos. D'ailleurs, son nom aurait été soufflé aux dirigeants du club brésilien par un certain Neymar.

Les entraineurs de l'OM n'ont pas pour habitude de s'éterniser. En effet, la saison passée, Marcelino avait démissionné au mois de septembre, 3 mois à peine après son arrivée. Cette saison, au bout du onzième match, Roberto De Zerbi menace déjà de claquer la porte. « Si le problème, c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire », a lâché le coach de l'OM après la rencontre face à Auxerre. Aussi volcanique que l'Italien, Jorge Sampaoli avait claqué la porte à l'été 2022 à la suite d'un profond désaccord avec les dirigeants sur le mercato. Deux ans plus tard, il est de retour en Ligue 1, au grand dam de Neymar qui avait une idée en tête avec l'entraineur argentin.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Neymar de retour à Santos ?

Jorge Sampaoli fait son grand retour en Ligue 1, un peu plus de deux ans après avoir quitté l'OM, et ce come-back pourrait bien rebattre les cartes pour Neymar. Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2025, l’ex-star du PSG pourrait néanmoins voir son aventure saoudienne écourtée : le club envisagerait de rompre son contrat dès janvier, après une nouvelle blessure qui fragilise sa position. Plusieurs sources indiquent alors un possible retour de Neymar vers son club formateur, Santos, ouvrant la voie à une situation inédite où les chemins des deux hommes pourraient se croiser… ou se contrarier.

Neymar voulait Sampaoli à Santos

D’après les informations rapportées par UOL, Neymar aurait récemment suggéré à la direction de Santos de considérer Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur. En exprimant son intérêt pour une collaboration avec le technicien argentin, la star brésilienne manifeste clairement son envie de bâtir une nouvelle dynamique au sein de l’équipe. Cependant, cette alliance rêvée se heurte à la récente signature de Sampaoli en Ligue 1. Le rêve du Brésilien tombe à l'eau.