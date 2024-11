Mercato : Un triple échec est annoncé pour le Real Madrid

Alexis Brunet

L’été prochain, il y a fort à parier que le Real Madrid va mettre les bouchées doubles pour renforcer son effectif. Le club espagnol aurait notamment dans son viseur trois joueurs de Bundesliga. Problème, il y a de grandes chances pour qu’ils échappent tous aux dirigeants madrilènes, que cela soit à travers des prolongations de contrat ou bien par des départs vers une autre formation que celle de Carlo Ancelotti.

Dernièrement, le Real Madrid est loin d’être le club le plus chanceux. Face à Osasuna, le 9 novembre dernier, Carlo Ancelotti a perdu trois joueurs sur blessure. Coup sur coup, Rodrygo, Eder Militao et Lucas Vazquez ont dû abandonner leurs coéquipiers. Pour le défenseur brésilien, cela est très grave, car il s’est rompu les ligaments croisés et il ne rejouera pas de la saison.

Jonathan Tah devrait échapper au Real Madrid

Avec la grosse blessure d’Eder Militao, le Real Madrid envisage donc de recruter pour compenser l’absence du Brésilien. Pour le site Bernabéu Digital, le journaliste de Bild, Tobias Altschäffl, s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet. Alors qu’il est sur la liste madrilène, Jonathan Tah devrait malheureusement échapper au club espagnol. « Pour Tah, un départ en hiver ne serait envisageable que si le Real Madrid était prêt à débourser de l'argent pour son transfert. En été, il est libre et je pense qu'à la fin de la saison, il ira au Barça ou, plus probablement, au Bayern. »

Kimmich et Musiala devraient également échapper au Real Madrid

Mais Jonathan Tah n’est pas le seul joueur de Bundesliga qui devrait échapper au Real Madrid. Selon Tobias Altschäffl, Joshua Kimmich et Jamal Musiala vont également snober le géant espagnol. « Pour Musiala, je pense qu'il est très clair que le Bayern fait tout pour le convaincre et lui donner un nouveau contrat. Avec Kimmich, la situation a changé. Je pense qu'il finira par renouveler son contrat, mais le joueur et le club doivent discuter. »