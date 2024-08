Mercato - PSG : Un transfert à 15M€ est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En cette fin de mercato estival, plusieurs joueurs pourraient quitter le PSG. Luis Enrique ne compte notamment plus sur Danilo Pereira. Clef de voûte du vestiaire parisien depuis plusieurs saisons, le défenseur de 32 ans pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite, alors qu’une offre saoudienne de 15M€ a récemment été acceptée par les Rouge et Bleu.

Le PSG s’active au niveau de son mercato estival. Si plusieurs recrues ont été officialisées, le club de la capitale cherche désormais à se séparer de plusieurs éléments indésirables. D’après l’Equipe, Luis Enrique entend bien se séparer de Manuel Ugarte, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Ayman Kari, Milan Skriniar, et de Danilo Pereira cet été.

Mercato - PSG : Un transfert à 23M€ prend forme ! https://t.co/rKVharA0oG pic.twitter.com/905PXE0JVM — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Luis Enrique ne compte plus sur Danilo Pereira

Vice-capitaine du PSG l’an passé et membre influent du vestiaire parisien au cours des dernières années, Danilo Pereira n’est donc plus une option fiable aux yeux de Luis Enrique. Au cours des deux premiers matchs de la saison face au Havre (1-4) et contre Montpellier (6-0) vendredi soir, l’Espagnol n’a pas convoqué le défenseur central de 32 ans, plus que jamais sur le départ.

Le PSG accepte une offre pour le Portugais

Et il se pourrait que le PSG ait rapidement trouvé une porte de sortie pour le Portugais. A en croire les dernières indiscrétions du média lusitanien A Bola, Al-Ittihad a récemment formulé une offre de 15M€ pour Danilo, et cette dernière a été acceptée par le club de la capitale. A suivre de près...