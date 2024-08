Mercato - PSG : Un gros transfert se prépare avec l’Arabie Saoudite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, Milan Skriniar ne fait clairement plus partie des plans de Luis Enrique au PSG. Si le principal intéressé niait un possible départ cet été, le Slovaque pourrait clairement quitter le club de la capitale. D’autant qu’Al-Nassr aurait formulé une première offre pour le joueur de 29 ans, qui est proche de l’Arabie Saoudite.

Le mercato estival du PSG n’est pas encore terminé. En effet, si au niveau des arrivées, Paris s’est montré plutôt actif avec les recrutements de quatre nouveaux joueurs (Safonov, Neves, Pacho, Doué), le club de la capitale pourrait désormais se focaliser sur certains départs. Dernièrement, l’Equipe révélait que six joueurs n’entraient plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et que le PSG pourrait s’en séparer très prochainement. Ainsi, Manuel Ugarte, Ayman Kari, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Danilo Pereira, et Milan Skriniar sont invités à se trouver un nouveau projet d’ici peu.

Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour ce gros transfert ! https://t.co/JcBy6hPkGa pic.twitter.com/bGWShMkkZu — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

« Je n’ai rien entendu de tel de la part de l’entraîneur ou du directeur sportif du club »

Interrogé sur un possible départ du PSG au début de l’été, Milan Skriniar niait totalement cette éventualité : « Je n’y ait pas prêté attention. Mais, ça m’a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m’ont posé la question. Je n’ai rien entendu de tel de la part de l’entraîneur ou du directeur sportif du club. Personne ne m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m’a ralenti, mais j’avance. Je suis bien à Paris, je n’ai jamais regretté d’avoir franchi le pas. C’est un excellent club à tout point de vue », expliquait le défenseur de 29 ans.

Milan Skriniar va signer à Al-Nassr !

Pourtant, Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano lâche une bombe sur l’avenir de Milan Skriniar. Ce dernier révèle sur X que le club saoudien d’Al-Nassr a proposé une première offre au PSG pour un transfert du Slovaque ! Si des propositions en provenance d’Italie sont également venues pour le numéro 37, ce dernier est tout proche de s’engager en Arabie Saoudite précise Romano...