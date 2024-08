Mercato - PSG : Aucun doute sur le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un an seulement après son arrivée au PSG, Milan Skriniar se retrouve désormais poussé vers la sortie. Le défenseur central slovaque n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique, et à en croire les dernières tendances, il est même question d'un possible retour en Serie A pour l'ancien joueur de l'Inter Milan. Explications.

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE le 6 juin dernier, Milan Skriniar (29 ans) affichait clairement son envie de rester au PSG malgré son statut d'indésirable : « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel », expliquait le défenseur central, sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG.

Le PSG ne veut plus de Skriniar

Pourtant, de son côté, Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur le défenseur central slovaque, et ne l'a même pas convoqué pour la réception de Montpellier vendredi dernier au Parc des Princes (6-0). Skriniar est donc poussé vers la sortie au PSG, et son point de chute semble déjà tout trouvé.

Retour en Serie A ?

Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé dans le mercato, annonce que Milan Skriniar pourrait retourner en Serie A avant la fin du mercato estival. Une tendance confirmée par SportItalia, qui indique même de son côté que le joueur du PSG aurait contacté Antonio Conte pour une arrivée à Naples. L'issue de ce dossier ne semble donc faire aucun doute...