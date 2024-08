Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr se lâche après la signature de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. A 25 ans, le Français a rejoint cet été le Real Madrid, un club où il a toujours rêvé de jouer. Chez les Merengue, Mbappé peut désormais côtoyer Vinicius Jr. Le Brésilien s’est d’ailleurs exprimé à propos de son nouveau coéquipier au Real Madrid.

Kylian Mbappé ne s’est jamais caché : il a toujours été un fan du Real Madrid. Les chemins des deux étaient d’ailleurs appelés à se croiser tôt ou tard et la question était alors de savoir quand cette union aurait lieu. Cela faisait maintenant plusieurs années que Florentino Pérez tournait autour de Mbappé et après de nombreux échecs, le président du Real Madrid est enfin arrivé à ses fins. En effet, arrivé au terme de son contrat au PSG, le capitaine de l’équipe de France a choisi de s’en aller et de s’engager avec la Casa Blanca.

Real Madrid : Mbappé est critiqué, sa famille sort du silence ! https://t.co/dLO24SYSq9 pic.twitter.com/MaDCY5OfHI — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

« J’aime le style de Mbappé »

Cet été, Vinicius Jr a donc vu Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid. A l’occasion d’un entretien accordé à CNN, l’attaquant brésilien merengue s’est confié sur ce transfert faisant alors savoir : « Maintenant, avec l’arrivée de Mbappé, tout le monde que l’équipe peut être impossible à stopper. Mais nous devons performer au mieux à l’entraînement et essayer de nous comprendre chacun le plus vite possible. (…) J’aime le style de Mbappé. J’aime comment il joue et la vérité est que je suis très excité à l’idée de ce que nous pouvons faire durant la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir gagné beaucoup de titre. Il arrive dans un club où il a toujours rêvé d’être et où chaque joueur a rêvé de jouer : le Real Madrid ».

Vinicius Jr veut voir Mbappé marquer

« Si Dieu le veut, Mbappé sera capable de marquer autant de buts pour nous qu’il a pu le faire dans sa précédente équipe et comme il le fait en sélection nationale », a ensuite conclu Vinicius Jr. A voir maintenant combien de buts Kylian Mbappé réussira à marquer avec le Real Madrid. Actuellement, après 3 matchs sous ses nouvelles couleurs, le Français a fait trembler les filets à une reprise, face à l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe.