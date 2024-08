Transferts - PSG : Ça discute avec l’Arabie saoudite, il va tout faire capoter ?

Thomas Bourseau

Il semble que ce soit déjà le clap de fin pour Milan Skriniar au PSG, un an seulement après avoir déposé ses valises dans la capitale. Le défenseur central de 29 ans n’est plus le bienvenu et serait prêt à relever un nouveau challenge ailleurs, mais pas n’importe lequel. Toujours doté d’une belle réputation en Europe, Skrniar pourrait compromettre le transfert négocié entre le Paris Saint-Germain et Al-Nassr en Arabie saoudite.

Milan Skriniar (29 ans) serait susceptible de vivre ses dernières heures en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Recruté par Luis Campos, conseiller football du club parisien, en fin de saison 2022/2023, l’international slovaque n’était pas une demande de Luis Enrique. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes ce mardi au moment de rappeler le déclassement de Skriniar dans la hiérarchie des défenseurs au fil de la saison dernière jusqu’à sa non-sélection pour la deuxième journée de Ligue 1 du PSG contre Montpellier vendredi dernier (6-0).

Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour ce gros transfert ! https://t.co/JcBy6hPkGa pic.twitter.com/bGWShMkkZu — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Fake news en Italie pour Skriniar ?

Le rideau tombera le 30 août au soir prochain sur le mercato estival. Le comité directeur du Paris Saint-Germain se trouve dans le money time et témoigne de diverses rumeurs au sujet du feuilleton Milan Skriniar dont la piste menant au Napoli évoquée par le journaliste italien Tancredi Palmeri de Sportitalia. Néanmoins, le PSG ne prendrait pas au sérieux cette hypothèse, estimant en interne qu’il s’agirait d’une fake news si l’on se fie aux informations de L’Équipe. L’option Arabie saoudite serait plus à même de se concrétiser.

Al-Nassr pour Milan Skriniar ? Le principal intéressé pourrait refuser !

Et pour cause, des discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues d’Al-Nassr seraient à signaler. Mais une fois encore, un terrain d’entente n’est pas sur le point d’être trouvé pour la simple et bonne raison qu’aucune offre ferme n’aurait été transmise au Paris Saint-Germain pour Milan Skriniar. Le club de Cristiano Ronaldo ne serait pas unanime concernant son recrutement. De plus, en raison de la cote dont le Slovaque disposerait toujours sur le marché européen, partir pour la Saudi Pro League ne serait pas vraiment sa priorité…