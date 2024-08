Mercato : Le PSG s’est offert un duo légendaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG s’est attaché les services de João Neves qui a débarqué en provenance de Benfica pour 70M€, bonus compris. Et le jeune milieu de terrain portugais a impressionné pour ses débuts aux côtés de Vitinha. Didier Domi est d’ailleurs très impressionné par ce duo qu'il compare à certains des plus grands de l'histoire.

L'une des priorités du PSG ces dernières années est de réussir à reconstruire un trio majeur au milieu de terrain, le point faible du club depuis la fin de l'hégémonie de Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi. La saison dernière, Warren Zaïre-Emery et Vitinha se sont imposés dans l'entrejeu et le PSG a décidé de recruter Joao Neves pour les accompagner. Un choix largement validé par Didier Domi qui s'enflamme déjà pour l'entente entre les deux portugais.

Mercato : Un buteur refuse une offre, le PSG va en profiter ? https://t.co/xnj3jKwJpS pic.twitter.com/FJ39PDIe5c — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Domi s'enflamme pour le duo Neves-Vitinha

« Vitinha et Neves ont la force et la capacité de jouer aux trois postes du milieu. Zaïre-Emery et Ruizsont davantage des relayeurs. Les deux Portugais sont plus complets, même s’il leur manque de la puissance, celle qu’a Warren. Une équipe est toujours plus forte avec deux joueurs au milieu qui possèdent une maîtrise du ballon au-dessus de la moyenne. Ils me rappellent Thiago Motta – Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu. Mais c’est l’idée : ils puent le football, ces deux-là », s’enflamme l’ancien latéral du PSG dans les colonnes du Parisien, avant d’en dire plus sur João Neves.

«Ils me rappellent Motta - Verratti ou Modric - Kroos»

« Quand on regarde un milieu de terrain, on se pose six ou sept questions. Est-ce qu’il évolue dans les bonnes zones ? Neves, oui, parce qu’il a l’intelligence de jeu. Est-ce qu’il se cache ? Neves, non. Il demande toujours le ballon. Est-ce qu’il couvre bien le terrain ? Neves, oui. Sa prise d’informations est très prometteuse. Comment est sa première touche ? Sous pression, Neves répond favorablement. Est-ce qu’il regarde loin ? Même si Neves peut jouer court, il regarde loin pour jouer vers l’avant. Est-ce qu’il prend les bonnes décisions ? Sa qualité de passe est au-dessus de la moyenne », ajoute Didier Domi.