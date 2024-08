Mercato : Pisté par l’OM, il pousse un gros coup de gueule

Alors que l’OM a déjà beaucoup recruté cet été, un ou plusieurs nouveaux joueurs pourraient encore poser leurs valises à Marseille d’ici la fin du mercato. Le club phocéen pense notamment à Neal Maupay pour remplacer Faris Moumbagna, qui s’est blessé sérieusement. En attendant de possiblement rejoindre le sud de la France, l’attaquant a pris la parole sur les réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule contre des fans d’Everton qui l’ont insulté.

Le mercato ferme ses portes le 30 août à 23H, mais certains clubs de Ligue 1 pourraient bien se montrer encore actifs avant l’heure fatidique. C’est notamment le cas de l’OM qui cherche encore à recruter un attaquant minimum. Cela est une nécessité, depuis la grave blessure de Faris Moumbagna, qui sera absent pendant de longs mois.

Imagine another job where it’s normalised to get abuse like this.



Hanging around at a train station to scream at men who are trying their best… https://t.co/jzNPPxX3Tv