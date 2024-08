Mercato : «Un extraterrestre» a signé à l’OM !

Arnaud De Kanel

Parmi les dix nouvelles recrues de l'OM, un joueur sort du lot et fait énormément parler de lui. Ce joueur n'est autre que Mason Greenwood, buteur à trois reprises lors des deux premières rencontres de Ligue 1. L'attaquant anglais fait forte impression auprès de ses coéquipiers, au point d'être comparé à un extraterrestre par l'un d'eux.

Mené par le Stade de Reims, l'OM s'en est remis à Mason Greenwood pour arracher le point du match nul ce dimanche. Impliqué sur les cinq buts de son équipe face à Brest une semaine auparavant, l'ancien joueur de Manchester United donne l'impression d'être trop fort pour la Ligue 1. Il confirme également le bien que pensent de lui ses coéquipiers.

Greenwood a conquis le vestiaire

« Je pense que son match en dit long ce soir. On connaît tous sa qualité de footballeur. Ce soir, il a montré sa qualité, c'est un joueur qui va énormément nous apporter, qui est capable de faire des différences tout seul. Donc, on est très contents et on espère qu'on va continuer comme ça », confiait notamment Valentin Rongier au sujet de Mason Greenwood après le premier match de la saison face à Brest.

«C'est un extraterrestre»

Mason Greenwood est un joueur différent. « C'est un extraterrestre », confie même un joueur de l'OM à L'Equipe au sujet du co-meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Bradley Barcola.