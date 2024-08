Mercato : Le PSG dégaine une offre à 5M€ !

Axel Cornic

Après Gonçalos Ramos et João Neves, le Paris Saint-Germain semble vouloir se servir une nouvelle fois du côté de Benfica. Ces derniers jours, la piste menant à Tomas Araujo a énormément fait parler, mais les négociations ne s’annoncent pas si simples, car le club lisboète ne serait pas vraiment ouvert à un départ de son défenseur.

Si le mercato a été assez calme cet été, le PSG semble vouloir accélérer sur certains dossiers dans les tout derniers jours. L’Equipe nous a notamment parlé de Tomas Araujo ces derniers jours, défenseur central de 22 ans qui plairait énormément à Luis Enrique.

Mercato - PSG : Une annonce est lâchée, tout est relancé pour ce crack ! https://t.co/nEbSjHEmCs pic.twitter.com/lWp1azhwg4 — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Araujo, la dernière piste parisienne

Au sein de Benfica, on ne semble pas vraiment vouloir laisser filer le joueur, surtout aussi tard dans le mercato estival. Le PSG va donc devoir se montrer extrêmement convaincant et en assez peu de temps, pour espérer rafler la mise. Une offre entre 20 et 25M€ de Crystal Palace aurait en effet été refusée et il pourrait bien falloir plus de 30M€ pour essayer de faire bouger les choses.

Le PSG lui offre un contrat de 5M€ par an

Le journaliste Loïc Tanzi nous apprend ce mercredi que le PSG aurait tout de même fait parvenir une offre contractuelle à Tomas Araujo, avec un salaire annuel de 5M€. Pour le moment, on ne sait pas si cela pourrait pousser le joueur et son entourage à forcer la main des dirigeants de Benfica, qui devront toutefois lui trouver un remplaçant en un temps record.