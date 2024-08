PSG - Real Madrid : Mbappé a commis la «plus grosse erreur de sa vie» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a jugé que le bon moment était enfin venu pour qu’il rejoigne le Real Madrid. Après plusieurs échecs, la Casa Blanca a donc enfin mis la main sur le Français, qui a ainsi réalisé son rêve de rejoindre le club merengue. Mbappé s’est donc envolé pour le Real Madrid. Mais était-ce pour autant le bon choix à faire pour lui ? Cyril Hanouna en doute et il n’a pas hésité à clairement le faire savoir.

Fan du Real Madrid depuis plus jeune âge, Kylian Mbappé n’avait qu’un rêve dans sa carrière : jouer pour la Casa Blanca. C’est désormais chose faite. En effet, après 7 saisons passées du côté du PSG et de nombreux rendez-vous manqués avec les Merengue, Mbappé a enfin rejoint le club présidé par Florentino Pérez. Le rêve est donc devenu réalité pour le capitaine de l'équipe de France qui n’avait pas caché sa joie au moment d’être présenté devant un Bernabeu plein à craquer il y a quelques jours. A 25 ans, Kylian Mbappé entame donc un nouveau chapitre de sa carrière, mais voilà que son choix ne manque pas de faire réagir…

« Ça va être catastrophique »

Au micro d’Europe 1, c’est Cyril Hanouna qui est revenu sur la décision de Kylian Mbappé de s’engager avec le Real Madrid suite à son départ du PSG où il ne voulait pas prolonger. Et pour le présentateur, le verdict est terrible : Mbappé s’est totalement trompé. « Kylian Mbappé : plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. On en reparlera, ça va être catastrophique. Le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans lui », a balancé Hanouna.

« Il arrive dans un club où il a toujours rêvé d’être »

Au Real Madrid, on ne regrette en revanche pas la décision de Kylian Mbappé. C’est notamment le cas de Vinicius Jr, nouveau compère du Français au sein de l’attaque de la Casa Blanca. Pour CNN, le Brésilien a expliqué à propos de Mbappé : « J’aime le style de Mbappé. J’aime comment il joue et la vérité est que je suis très excité à l’idée de ce que nous pouvons faire durant la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir gagné beaucoup de titre. Il arrive dans un club où il a toujours rêvé d’être et où chaque joueur a rêvé de jouer : le Real Madrid ».