Mbappé - Real Madrid : La confidence surprise à Ibrahimovic !

Lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a vécu des moments plus que délicats qu'il ne souhaite à personne d'après ses propres dires. Arrivé au Real Madrid au cours de l'intersaison, Mbappé a avoué être plutôt heureux à Zlatan Ibrahimovic depuis qu'il évolue à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière. Et pour cause, le meilleur buteur de l'histoire du PSG peine à prendre ses marques à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Certes, Mbappé a inscrit 8 buts en 15 apparitions face au Real Madrid, mais semble toutefois quelque peu perdu par moments à ce poste qui n'est pas le sien.

Kylian Mbappé perd patience

D'ailleurs, si l'on en croit les informations récoltées par SPORT, Kylian Mbappé commencerait à en avoir assez d'occuper la position d'avant-centre et son entourage n'apprécierait pas qu'on mette les difficultés sportives rencontrées par le Real Madrid sur le dos du capitaine de l'équipe de France. Toutefois, Mbappé serait tout de même comblé en Espagne.

Mbappé à Ibrahimovic : «Plutôt heureux, oui»

C'est du moins le message que Kylian Mbappé a fait passer mardi soir dans les couloirs du Santiago Bernabeu à Zlatan Ibrahimovic. Le conseiller principal du propriétaire de l'AC Milan a profité de sa présence afin de saluer l'attaquant du Real Madrid. Canal+ a capté cet échange et l'a diffusé sur ses antennes. Ibrahimovic posé la question suivante : « Tu es heureux ? ». Ce à quoi Kylian Mbappé a répondu : « Plutôt heureux, oui ».