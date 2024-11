PSG : Transfert à 90M€, la presse italienne hallucine

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’équipe de France disputait son deuxième match de Ligue des nations du mois de novembre, face à l’Italie. Les partenaires de Mike Maignan se sont imposés 1-3 et finissent donc premiers de leur groupe. Certains joueurs de Didier Deschamps ont impressionné, mais ce n’est pas le cas de Randal Kolo Muani, qui s’est fait charrier par la presse italienne à cause du prix de son transfert.

L’équipe de France a terminé la phase de groupe de la Ligue des nations de la meilleure des manières. Opposés à l’Italie dimanche soir, les Bleus étaient deuxièmes au coup d’envoi de la rencontre, mais ils ont fini à la première place grâce à leur succès acquis face aux hommes de Luciano Spalletti (1-3). Deux hommes ont particulièrement brillé côté français : Adrien Rabiot, auteur d’un doublé de la tête, et Lucas Digne, qui s’est magnifiquement illustré avec un coup-franc direct.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Randal Kolo Muani n’a pas marqué

Pourtant, en forme dernièrement avec les Bleus, contrairement au PSG, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à peser lors de la rencontre face à l’Italie. Didier Deschamps avait pourtant encore une fois fait confiance au Parisien, en l’alignant titulaire au coup d’envoi, en position de numéro neuf, comme cela était également le cas lors du match contre Israël.

La presse italienne se paye Randal Kolo Muani

La prestation de Randal Kolo Muani n’a donc pas marqué les esprits et la presse italienne ne s’est pas fait prier pour le signaler. Le quotidien La Repubblica déclare notamment : « Le PSG doit avoir vu quelque chose en lui pour le payer 100M. Oui, ok : mais quoi ? » Depuis son arrivée au sein du club de la capitale à l’été 2023 pour 90M€, l’ancien joueur de Francfort est très souvent l’objet de critiques à la suite de ses prestations souvent insipides. Dernièrement, on évoque même un possible transfert lors du mercato hivernal pour le Français, afin qu’il retrouve un peu de temps de jeu. Son avenir semble clairement bouché au PSG, car Luis Enrique lui préfère beaucoup de joueurs, dont Gonçalo Ramos qui va bientôt faire son retour à la compétition.