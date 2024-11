Mercato - PSG : La presse anglaise annonce une mauvaise nouvelle

Alexis Brunet

Le PSG est, comme de nombreux clubs, un prétendant de Geovany Quenda, le jeune ailier du Sporting Lisbonne. Ce dernier qui dispose d’une clause libératoire de 100M€ pourrait donc échapper au champion de France. En effet, prochainement, Newcastle devrait intensifier son intérêt pour le joueur de 17 ans, qui pourrait donc atterrir en Premier League.

Après Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves, un nouveau joueur portugais pourrait poser ses valises à Paris. En effet, le PSG aurait coché le nom de Geovany Quenda pour se renforcer offensivement. Joueur du Sporting Lisbonne, Quenda n’a que 17 ans, mais il évolue déjà avec l’équipe première. Il a d’ailleurs déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en onze apparitions en championnat cette saison.

De nombreux clubs européens pistent Quenda

Cette précocité n’a pas fait qu’attirer le PSG. Des clubs de l’Europe entière auraient coché le nom de Geovany Quenda pour l’été prochain. Selon Caught Offside, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et la Juventus de Turin seraient également intéressés. Toutefois, la clause libératoire du jeune Portugais pourrait bien refroidir bien des prétendants, car elle est fixée à 100M€. Une somme inimaginable pour certaines formations.

Newcastle va accélérer pour Quenda

Pour beaucoup, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Les meilleurs joueurs s’y côtoient et cela est bien normal, car les clubs sont très puissants économiquement. C’est notamment le cas de Newcastle, qui a été racheté dernièrement par le Fonds souverain d’Arabie saoudite et qui a donc à sa disposition des moyens conséquents. Selon Caught Offside, les Magpies seraient par conséquent très partants pour mettre la main sur Geovany Quenda et ils devraient intensifier leur intérêt prochainement. Le PSG va donc devoir se réveiller s’il ne veut pas voir un des grands talents de demain lui passer sous le nez. Toutefois, le club de la capitale possède un atout dans ce dossier, avec son conseiller football Luis Campos.