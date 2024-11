PSG - Luis Enrique : Son attaquant tant attendu arrive enfin !

Thomas Bourseau

Luis Enrique va pouvoir retrouver le sourire. Agacé de ne pas pouvoir compter sur l'attaquant axial qu'il souhaite, en raison de sa blessure à la cheville datant du Havre en août dernier (4-1), le coach du PSG témoigne du retour à l'entraînement de Gonçalo Ramos qui est d'ailleurs apte à jouer selon RMC Sport.

Depuis le 16 août dernier et l'entorse ligamentaire à la cheville droite de Gonçalo Ramos, le PSG est privé de son attaquant de pointe qui semblait bien parti pour être le titulaire indiscutable de Luis Enrique à cette position. Depuis, l'entraîneur du Paris Saint-Germain utilise Marco Asensio ou encore Kang-In Lee à la pointe de l'attaque et laisse sur le carreau Randal Kolo Muani.

«Cet attaquant, d’où est-ce que je le sors ?»

Après la défaite concédée face à l'Atletico de Madrid le 6 novembre dernier (2-1), Luis Enrique s'emportait en conférence de presse sur l'absence d'un attaquant axial dans son effectif. « Apporte le moi si tu l’as ce joueur. Cet attaquant, d’où est-ce que je le sors? Ce sont les stats de la Ligue des champions et à partir de là, je suis fidèle à mes idées. Le jour où j’échouerai dans le football, ce sera avec mes idées, pas avec celles d’un journaliste, d’un autre entraîneur ou d’une autre personne ».

Gonçalo Ramos est de retour à l'entraînement avec le groupe !

Gonçalo Ramos va, au même titre que Lucas Hernandez, reprendre l'entraînement collectif cette semaine au Campus PSG. Ils seraient tous deux aptes pour la réception du Toulouse FC vendredi soir. Cependant, RMC Sport affirme que Luis Enrique souhaiterait témoigner de multiples séances d'entraînement de la part de Gonçalo Ramos et de Lucas Hernandez avant de les relancer dans le grand bain au PSG.