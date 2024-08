Girondins de Bordeaux : Un ancien du club désabusé

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Alors que les Girondins de Bordeaux vivent un été cauchemardesque et ont été relégués en National 2, Gérard Lopez est toujours à la tête du club. Une situation inacceptable pour plusieurs anciens. A commencer par la légende du club Alain Giresse, interrogé par Sud Ouest.

Club mythique du football français, les Girondins de Bordeaux évolueront cette saison en National 2. La mauvaise gestion financière du club de ces dernières saisons a eu raison des Champions de France 2009. Maintenus en Ligue 2 sportivement, les Girondins ont été relégués administrativement. Tout d’abord en National 1. Puis en National 2.

Bordeaux en N2, des anciens de retour

Le club, qui sera coaché par Bruno Irles, débutera sa saison de N2 le week-end prochain, contre Poitiers. Le directeur sportif d’Amiens, John Williams est venu donner un coup de main bénévole à « son club de cœur ». Alors que plusieurs joueurs ont été recrutés ces derniers jours, certains anciens ont repris une licence (Rio Mavuba, Paul Baysse) et d’autres pourraient également prochainement faire le retour (Cédric Yambéré, Grzegorz Krychowiak…). Gérard Lopez, à la tête du club depuis 2021 est, lui, toujours là. Un véritable problème pour la légende du club Alain Giresse.

Giresse : « Qu’ils dégagent ! »

Interrogé par le journal Sud Ouest il y a quelques jours, l’ancien international français, multiple champion de France avec Bordeaux, a déclaré : « Aujourd'hui c'est encore ces gens-là qui sont en train de constituer un effectif, de chercher un entraîneur, pour aller se présenter en National 2 ? Mais qu'ils dégagent. Excusez-moi, mais qu'ils dégagent ! »

Et de poursuivre : « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement désabusé. C'est une catastrophe dans tous les sens (…) On est pris en otage entre guillemets. Parce que moi j'ai le coeur girondin, fatalement depuis tout gosse. Et puis tout d'un coup, je ne peux pas abandonner le club. Et ne pas l'abandonner c'est faire le jeu de ces gens-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complexe, c'est ambigu comme situation. »

Le CSE s’inquiète

Cette semaine, le comité social et économique (CSE) des Girondins de Bordeaux, qui représente les salariés du club a interpellé le tribunal de commerce comme révélé par L'Équipe . Les dernières décisions prises par la direction (arrivées de Bruno Irles, de son adjoint, de John Williams et de certains joueurs) inquiètent l'instance. Clairement, le CSE se demande si ces arrivées ont bien été validées par le tribunal de commerce, alors que le club est actuellement en redressement judiciaire et que de nombreux emplois sont menacés à moyen terme.