«La guerre», Cyril Hanouna balance sur Mbappé dans TPMP !

Jean de Teyssière

Le PSG a vu Kylian Mbappé quitter le club l’été dernier. Le Bondynois a posé ses valises à Madrid, pour enfin jouer dans le club de ses rêves. Un départ qui fait du bien au club parisien, puisqu’avec Kylian Mbappé, le torchon était en train de brûler. Cyril Hanouna révèle même qu’au PSG, les membres du club préféraient Neymar à Mbappé…

En 2017, Neymar arrive en grandes pompes au PSG, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Plus tard, à la fin du mois d’août, Kylian Mbappé a également rejoint le club de la capitale et a noué une amitié avec le Brésilien. Une amitié qui s’est vite étiolé au fil du temps.

«C’était la guerre entre Neymar et Mbappé»

Dans l’émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur l’aventure de Kylian Mbappé au PSG : « Faut savoir que c’était la guerre entre Neymar et Mbappé à l’époque au PSG. Et faut savoir que le PSG, si vous parlez avec les dirigeants du PSG, de ce qu’on m’a dit, des gens qui parlent avec eux, ils adoraient Neymar, ils disent que c’est un type qui est très sympathique, un type qu’ils aimaient beaucoup. »

«Ils n’aimaient pas trop Kylian Mbappé»

« Et ils n’aiment pas trop Kylian Mbappé, balance Hanouna. C’est ce qu’on m’a dit. Une personne qui connaîtrait… » La récente plainte de Mbappé envers le PSG et ses impayés n'ont certainement rien arrangé...