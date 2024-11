Neymar : Après le PSG, le calvaire continue

Arnaud De Kanel

Neymar a signé son grand retour sur les terrains avec Al-Hilal pour un match en Ligue des champions asiatique la semaine dernière. La scène était prête pour une renaissance, mais le destin en a décidé autrement. Alors qu’Al-Hilal s’imposait face à Esteghlal, le talent brésilien a été une fois de plus freiné par une blessure. Forcé de quitter le jeu prématurément, l’ancien attaquant du PSG a laissé ses coéquipiers terminer sans lui. Un nouveau coup dur pour Neymar.

Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal à l'été 2023, signant ainsi la fin de son aventure parisienne. La transaction, qui a rapporté 90M€ au club de la capitale, marque un tournant pour les Parisiens et pour le joueur lui-même. Arrivé à Paris avec des attentes astronomiques, Neymar a suscité autant de passion que de déception. En six saisons, il a souvent enflammé le Parc des Princes par son talent, mais ses performances ont été ternies par des absences répétées, en grande partie dues à des blessures. Ainsi, bien que Neymar ait contribué à l’essor médiatique et sportif du PSG, son passage en France restera contrasté. Pour certains supporters, le Brésilien n’a jamais véritablement incarné la régularité et la résilience attendues d’une star mondiale. Et son calvaire se poursuit en Arabie saoudite.

Neymar revenait de blessure

Depuis son départ du PSG, la malchance n’a pas lâché Neymar. Passé sous les couleurs d'Al-Hilal, le Brésilien a rapidement vu son rêve de renouveau compromis par une blessure sévère, survenue peu après son arrivée dans le club saoudien. Ce coup du sort l'a contraint à une longue pause, loin des terrains pendant près d’un an. Mais voilà que Neymar est enfin de retour, et c’est en Ligue des champions asiatique qu’il a choisi de renouer avec la compétition, prêt à démontrer que son talent reste intact malgré ce parcours semé d’obstacles. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Plus d'un mois d'absence pour Neymar

Neymar semblait prêt à enfin tourner la page sur ses ennuis physiques et à prendre un nouveau départ, mais le sort en a décidé autrement. Lors de la rencontre entre Al-Hilal et Esteghlal pour le quatrième tour de la Ligue des champions asiatique – match que le club saoudien a remporté 2-0 – l’attaquant brésilien a de nouveau ressenti une gêne, obligeant l’entraîneur à le remplacer dès la 86e minute Il souffre d'une déchirure des ischio-jambiers et manquera 4 à 6 semaines de compétition.