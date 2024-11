Il l'annonce, son fils va écœurer Mbappé et Vinicius Jr !

Jean de Teyssière

Alors que Vinicius Jr et Kylian Mbappé courent toujours après leur premier Ballon d'Or, un nouveau prodige pourrait bien les devancer dans cette quête. Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, n'a que 17 ans mais fait déjà rêver son entourage, son père n’hésitant pas à affirmer que son fils va collectionner ces trophées à l’avenir.

Kylian Mbappé et Vinicius Jr continuent de rêver du Ballon d'Or. Vinicius n’est pas passé loin en 2024 en terminant à la deuxième place, peu derrière Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Le meilleur classement de Kylian Mbappé fut l’année dernière, en terminant 3ème.

Vinicius écœuré par Rodri

Le 28 octobre dernier, au théâtre du Châtelet à Paris, la 68ème cérémonie du Ballon d’Or n’a pas sacré Vinicius Jr, pourtant pressenti comme le grand favori. Rodri (Manchester City) a remporté le trophée tant convoité, devançant de peu Vinicius Jr de seulement 41 points. Mbappé, lui, a dû se contenter d'une sixième place, loin de ses ambitions.

Yamal, le futur roi du Ballon d'Or

Alors que Mbappé et Vinicius peinent à décrocher le Graal, un nouveau prodige pourrait bien les devancer. Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, ne cache pas ses ambitions pour son fils. Dans une interview accordée à France Football, il déclare : « Je me frotte les mains en pensant aux Ballons d'Or qu'il va gagner… » De quoi faire trembler Mbappé et Vinicius ?