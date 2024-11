PSG : Al-Khelaïfi s'emporte, un clash est dévoilé

Alexis Brunet

Depuis 2011, le Qatar est à la tête du PSG. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi a été nommé président du club de la capitale et il est donc devenu un personnage central du football français. Même s’il est réputé comme étant plutôt calme, le boss parisien peut aussi s’emporter, comme cela fut le cas récemment avec le président de l’OL, John Textor.

Si le PSG est aujourd’hui l’un des clubs les plus puissants de la planète, il le doit en grande partie au Qatar. En effet, c’est en 2011 que l’état du Moyen-Orient a racheté le club de la capitale et a considérablement accéléré son développement. Cela s’est notamment concrétisé par une finale de Ligue des champions lors de la saison 2019-2020.

Nasser Al-Khelaïfi est à la tête du PSG

Depuis 2011, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui occupe le poste de président du PSG. Le boss du club de la capitale est parfois décrié par certains et d’autres osent même lui tenir tête. Cela était notamment le cas de John Textor dernièrement, sur la question des droits télés.

Al-Khelaïfi s’est clashé avec Textor

D’après les informations de L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor étaient opposés sur la question des droits télés l’été dernier et notamment lorsque la LFP a poussé l’idée d’un projet de plate-forme de diffusion, en association avec le groupe Discovery. D’habitude très calme, le président du PSG avait alors montré les dents contre son homologue lyonnais. Ce dernier avait alors « les conflits d'intérêts évidents en France, les relations entre les clubs, la Ligue, les diffuseurs de télévision et la représentation des instances dirigeantes européennes, trop influencées par un petit groupe de personnes. »