Mercato : Le RC Lens va se faire recaler par une star de l’Euro ?

Alexis Brunet

Le RC Lens a décidé de changer plusieurs choses cet été. Après avoir annoncé l’arrivée de Will Still à la place de Franck Haise, le club du nord de la France pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts. Georges Mikautadze, qui brille à l’Euro avec la Géorgie, est notamment dans le viseur des dirigeants lensois, mais l’attaquant souhaiterait plutôt rejoindre l’AS Monaco.

Le RC Lens est entré dans une nouvelle ère. Après quatre saisons à la tête de l’équipe première, Franck Haise a décidé de s’engager avec l’OGC Nice. Les dirigeants lensois ont donc dû lui trouver un remplaçant et le choix de ces derniers s’est posé sur Will Still, qui était libre depuis la fin de son aventure avec Reims.

Elye Wahi est sur le départ

En plus de l’arrivée de Will Still, l’effectif du RC Lens a des chances d'être grandement modifié cet été. Débarqué il y a moins d’un an dans le nord de la France, Elye Wahi pourrait déjà faire ses valises. L’ancien joueur de Montpellier n’a pas donné satisfaction et il a été mis sur le marché.

Mercato - RC Lens : Un énorme coup se profile en attaque ? https://t.co/L9RCwH2kSS pic.twitter.com/6bzWiBJGF2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Mikautadze veut rejoindre l’AS Monaco

Pour remplacer Elye Wahi, le RC Lens a plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Georges Mikautadze, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Ce dernier brille à l’Euro avec la Géorgie et il est donc dans la continuité de ses bonnes performances avec le FC Metz. Toutefois, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’attaquant ne souhaiterait pas s’engager avec Lens. Il opterait plutôt pour une arrivée à l’AS Monaco.