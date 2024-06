Mercato : Le Real Madrid a encore gâché les plans du PSG

Alexis Brunet

Après une très bonne saison avec le LOSC, Leny Yoro a attiré les regards de l’Europe entière. Le jeune Français a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière et il aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. Un vrai coup dur pour le PSG, qui avait fait du Lillois sa priorité pour renforcer son secteur défensif cet été.

Le PSG et le Real Madrid ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le cas Kylian Mbappé a d’ailleurs encore un peu plus tendu les relations entre les dirigeants français et espagnols. Il faut dire que l’état-major voulait à tout prix conserver le champion du monde, mais les Madrilènes ont réussi à le convaincre et donc à quitter Paris librement.

Le PSG et le Real Madrid veulent Leny Yoro

Après le dossier Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid sont encore une fois opposés sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos apprécie le profil de Leny Yoro, qu’il verrait comme le joueur parfait pour renforcer la défense centrale de Luis Enrique. Problème, la Casa Blanca souhaite également s’offrir les services du jeune Français.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Leny Yoro veut rejoindre le Real Madrid

D’après les informations de Mundo Deportivo, Leny Yoro aurait d'ailleurs fait son choix. Le défenseur souhaite à tout prix rejoindre le Real Madrid cet été. Le club espagnol doit encore trouver un accord avec le LOSC, mais il a su déjouer la concurrence du PSG, de Liverpool et de Manchester United.